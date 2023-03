Chelsea & Newcastle an Díaz dran?

Brahim Díaz weckt scheinbar auch Begehrlichkeiten in der Premier League. Wie die ‚Sun‘ berichtet, beobachten der FC Chelsea und Newcastle United den Offensivspieler. Dem Bericht zufolge hat das Duo erfahren, dass der 23-Jährige im Sommer verfügbar sein könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Transferexperte Fabrizio Romano berichtete in der vergangenen Woche, dass die Zukunft des Spaniers eher bei Real Madrid oder dem AC Mailand liegt. Die Königlichen würden Díaz gerne mit einem neuen Vertrag ausstatten. Ein entsprechendes Angebot sei bis auf letzte Details zu Papier gebracht. Aktuell ist der 23-Jährige vertraglich bis 2025 gebunden. Die Mailänder, an die der Dribbler verliehen ist, hoffen wiederum, Díaz langfristig in der Modestadt zu halten, wollen jedoch die Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro drücken.

Lese-Tipp

„Ein Millimeter“ entscheidet La Liga | „Schmeißt Conte raus“