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Arsenal raus: City vor Monga-Deal

von Remo Schatz - Quelle: The Athletic
1 min.
Jeremy Monga blickt in die Kamera @Maxppp

Manchester City scheint sich im Kampf um Jeremy Monga von Leicester City durchzusetzen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist nach mittlerweile direkten Verhandlungen der beiden Klubs eine Einigung in greifbare Nähe gerückt. Die Ablöse für den 16-jährigen Hochtalentierten soll sich bei umgerechnet zwölf Millionen Euro einpendeln.

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Mit am Verhandlungstisch saß lange Zeit auch der FC Arsenal. Monga galt als absoluter Wunschspieler der Gunners. Die Ablöse erschien den Londonern aber schlussendlich zu hoch, weswegen sie sich aus dem Rennen verabschiedet haben. Der zehnfache englische U19-Nationalspieler kam in der abgelaufenen Zweitligasaison zu 27 Einsätzen, dabei gelangen ihm sein erstes Profitor und zwei Torvorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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