Wolfsburg trifft Bauer-Entscheidung

Daniel Bauer bleibt nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund Trainer des VfL Wolfsburg. „Ja, absolut“, antwortete Geschäftsführer Sport Peter Christiansen laut ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller Zeitung‘ auf Nachfrage, ob Bauer noch der richtige Trainer für die Wölfe sei. Aus bislang sieben Spielen holte Bauer nur vier Punkte, die vergangenen drei Partien gingen verloren.

Christiansen betont: „Wir sind für ihn da. Wir können die Situation nicht schönreden, aber die Leistung war gut. Wir waren positiv, aggressiv und optimistisch – jeder ist all-in gegangen. Das war ein Spiel, aus dem wir etwas holen mussten.“ Am nächsten Sonntag ist der Tabellen-15. bei RB Leipzig zu Gast.