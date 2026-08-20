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VfB: Arévalo-Wechsel unter einer Bedingung

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Jeremy Arévalo im Porträt @Maxppp

Der VfB Stuttgart lässt Jeremy Arévalo (21) in diesem Sommer offenbar nur unter einer Voraussetzung ziehen. Laut ‚Sky‘ sieht der Plan der Schwaben vor, den Angreifer lediglich bei einem Verbleib von Ermedin Demirovic (28) abzugeben. In diesem Fall wäre der VfB sowohl für eine Leihe als auch für einen Verkauf des jungen Ecuadorianers offen.

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Erst im vergangenen Winter war Arévalo nach Stuttgart gekommen, der Durchbruch bei den Profis gelang ihm bislang nicht. Einige Klubs in Spanien und Frankreich werden als mögliche Abnehmer gehandelt. Bei Demirovic ranken sich derweil heiße Gerüchte um einen Wechsel zu Galatasaray, mit den Istanbulern soll der Bosnier schon kurz vor der Einigung stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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