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Premier League

Barça steigt in Kroupi-Poker ein

von Simon Martis - Quelle: Daily Mail
1 min.
Eli Kroupi zeigt nach seinem Treffer ein Herz @Maxppp

Der FC Barcelona reiht sich in das Rennen um Eli Junior Kroupi vom AFC Bournemouth ein. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, beobachten die Katalanen das Offensivtalent intensiv. Hintergrund ist die unklare Zukunft von Robert Lewandowski (37) und Marcus Rashford (28), für deren mögliche Nachfolge Kroupi als Option gehandelt wird.

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Kroupi, der im Januar 2025 für rund 13 Millionen Euro vom FC Lorient zu den Cherries gewechselt war, erzielte bereits zwölf Treffer in der Premier League. Dort hat der 19-Jährige noch einen Vertrag bis 2030. In den vergangenen Wochen wurde er mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht, darunter auch Manchester City.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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