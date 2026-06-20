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La Liga

Seltsamer Vorgang: Real mit Statement zu Olise

Die Gerüchte um Michael Olise und Real Madrid reißen nicht ab. Jetzt sehen sich die Königlichen zu einem ungewöhnlichen Vorgang gezwungen.

von Dominik Schneider
1 min.
Michael Olise vom FC Bayern München @Maxppp

In den vergangenen Wochen kochten die Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid an Michael Olise hoch. Die Rede war von einem möglichen Angebot über 220 Millionen Euro, das zeitnah an der Säbener Straße eintreffen soll. Die Königlichen sahen sich jetzt zu einem eher ungewöhnlichen Vorgang genötigt.

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Real hat eine offizielle Vereinsmitteilung zur Thematik veröffentlicht. Darin heißt es: „Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte.“

Im weiteren Verlauf der Stellungnahme wird darauf eingegangen, dass Real exzellente Beziehungen zum FC Bayern pflegt. Zudem betonen die Spanier, dass man ihrerseits „die Verbreitung von Spekulationen bedauert, die nicht der Realität entsprechen“.

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Ob das Thema damit ad acta gelegt werden kann, sei dahingestellt. Sollte es früher oder später einen Markt für Olise geben, wird man auch bei Real ganz genau hinschauen. Der 24-Jährige gehört zur absoluten Elite im Weltfußball und damit automatisch auch zum Kreis der wenigen Spieler, die als Neuzugang für Real infrage kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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