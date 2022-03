Neuer äußert sich zu seiner DFB-Zukunft

Manuel Neuer lässt offen, wie lange er noch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft tragen wird. „Ich weiß, dass ich nicht mehr so viele Weltmeisterschaften spielen werde. So lange wie ich helfen kann und mich gut fühle, möchte ich immer dabei sein bei der Nationalelf. Es ist eine große Ehre für mich, auch wenn ich schon lange dabei bin“, erklärte die deutsche Nummer eins auf einer Pressekonferenz (zitiert via ‚Bild‘).

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Weltmeisterschaft in Katar hat der 35-Jährige einen klaren Anspruch: „Wir werden an Trophäen gemessen. Deshalb gibt es für mich nur ein Ziel: Das ist der Weltmeister-Titel.“ Bevor es soweit ist, müssen Neuer und die DFB-Elf erst einmal noch andere Länderspiele bestreiten. Mit Israel (26.03.) und den Niederlanden (29.03.) warten zwei Testspiel-Gegner. Im Sommer und Herbst steht dann die Gruppenphase der UEFA Nations League an.