Bundesligisten dran: Yassine-Poker läuft heiß

Gessime Yassine strebt den nächsten Karriereschritt an. Geht es für das Offensivjuwel in die Bundesliga?

von seb_nonda - David Hamza - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Gessime Yassine jubelt @Maxppp

Schon im Herbst streckten die ersten namhaften Vereine aus In- und Ausland die Fühler nach Gessime Yassine aus, darunter einige Bundesligisten. Damals sorgte der junge Außenstürmer mit Marokko bei der U20-WM für Furore – die Nordafrikaner holten sich den Titel, Yassine steuerte zwei Tore und drei Assists bei.

Für den französischen Zweitligisten USL Dunkerque wird der vertraglich bis 2027 gebundene Shootingstar (71 Profispiele, 17 Scorerpunkte) nicht mehr lange zu halten sein. Nach FT-Informationen zeichnet sich ein Wechsel schon im Januar ab. Weiterhin führt dabei eine Spur in die Bundesliga.

Aktuell sind es vor allem Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, die am Linksfuß dran sind. Auch die Red Bull-Gruppe sowie unter anderem der FC Villarreal, Paris St. Germain, Racing Straßburg und die AS Monaco haben ihre Visitenkarte abgegeben. Die Verhandlungen laufen.

In Saudi-Arabien ist man ebenfalls auf Yassines Leistungen aufmerksam geworden. Dessen Plan ist jedoch vorerst ganz klar ein Verbleib in Europa, um jetzt auch den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu schaffen und sich für eine Teilnahme an der WM 2026 zu empfehlen. Am liebsten würde Yassine in die Ligue 1 wechseln. Aus dem Rennen sind die Bundesliga-Vertreter aber noch nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Gessime Ben Youssef Mustapha Yassine

