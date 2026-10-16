TSG-Krise: Ilzer schlägt Alarm

Christian Ilzer findet zur Ergebniskrise der TSG Hoffenheim deutliche Worte. „Die zweite Klinge des zweischneidigen Erfolgsschwertes gehört rasiermesserscharf. Und das ist eben dieses durchgängige, konsequente, gemeinsame Miteinander. Am Ende will ich sehen, dass wir bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Der Preis für einen Sieg bleibt immer gleich“, zitiert die ‚Bild‘ den Chefcoach nach der gestrigen 2:3-Niederlage in der Europa League gegen Besiktas.

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Ilzer weiter: „Es wäre in schwierigeren Phasen natürlich einfacher, die eigene Haut zu retten. Aber ich feiere Spieler, wo du das Gefühl hast: Boah, die helfen dir als Trainer unglaublich in so einer Phase. Und da haben wir schon einige in dieser Mannschaft.“ Hoffenheim startete mit sechs Niederlagen aus den ersten acht Pflichtspielen in die neue Saison. Am Sonntag (17:30 Uhr) braucht es gegen Schlusslicht Borussia Mönchengladbach ein Erfolgserlebnis, um nicht noch tiefer in die Krise zu rutschen.