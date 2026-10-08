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Bundesliga

Real Madrid hat spannenden Verdacht bei Olise

Der FC Bayern will zeitnah an Michael Olise herantreten, um ihn von einer langfristigen Zusammenarbeit zu überzeugen. Bei Real Madrid glaubt man zu wissen, wie der Poker ausgeht.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Michael Olise ist ein Baller @Elhadjiloum

Die so wichtige Vertragsverlängerung mit Harry Kane (33) steht vor dem Abschluss. Der FC Bayern stattet den Torjäger voraussichtlich mit einem Kontrakt bis 2029 aus, das Gehalt bleibt wohl bei rund 25 Millionen Euro brutto jährlich.

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Nach dem Kane-Deal wollen sich die Münchner der Zukunft von Michael Olise (24) widmen. Das hat Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge bereits bestätigt. ‚Sky‘ ergänzt, dass die Bayern die erste Verhandlungsrunde vorbereitet haben.

Olise verfügt zwar über ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier, die aktuellen Bezüge werden der Leistungsexplosion des Rechtsaußen aber nicht gerecht. Zudem will der deutsche Rekordmeister einem potenziellen Vorstoß von Real Madrid zuvorkommen.

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Die Königlichen ihrerseits befürchten laut ‚Sky‘, dass Olise in der bayrischen Landeshauptstadt verlängern wird. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird sich die Bundesliga noch eine Weile an Olises Darbietungen erfreuen dürfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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