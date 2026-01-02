Real: Bundesliga-Interesse an Palacios

Wechselt César Palacios im Sommer in die Bundesliga? Einem Bericht der ‚as‘ zufolge zeigen ein Verein aus dem deutschen Oberhaus sowie drei Vertreter aus La Liga Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler von Real Madrid.

Vertraglich gebunden ist der 21-Jährige bis 2027. Ein Abschied aus der spanischen Hauptstadt nach der Saison soll dennoch sehr wahrscheinlich sein, da die Chancen auf einen Durchbruch zu den Profis zu gering seien. Für Reals zweite Mannschaft erzielte Palacios in dieser Saison sechs Tore in 15 Drittligaspielen.