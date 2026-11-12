Borussia Mönchengladbach taumelt durch die laufende Saison. Aus diesem Grund möchte das Bundesliga-Schlusslicht im Winter personell nachlegen. Doch auch auf der Abgangsseite wird es womöglich Bewegung geben.

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Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge dürfen Joe Scally (23), Shuto Machino (27) und Kevin Stöger (33) den Verein verlassen. Die Fohlen würden dem Trio keine Steine in den Weg legen, sofern ein adäquates Angebot eintrifft.

Zwei im Sommer ablösefrei

Rechtsverteidiger Scally gehört in dieser Spielzeit mit sechs Torbeteiligungen zu den Lichtblicken. Angesichts des im Sommer auslaufenden Vertrags bietet sich für Gladbach aber die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu kassieren.

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Das ist auch bei Kreativspieler Stöger der Fall, der in diesem Jahr erneut nur die zweite Geige spielt. Zuletzt sickerte durch, dass der Linksfuß aus diesem Grund einen vorzeitigen Abgang in Erwägung zieht.

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Machinos Vertrag am Niederrhein ist bis 2029 gültig. Der Stürmer, im vergangenen Jahr für acht Millionen Euro von Holstein Kiel gekommen, ist bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Da Machino zu den Top-Verdienern gehört, würde die Borussia ihm im Winter die Wechselfreigabe erteilen.