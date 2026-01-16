Schalke: Heekeren vor Blitz-Abschied

Justin Heekeren könnte den FC Schalke 04 zeitnah verlassen. Laut ‚Het Nieuwsblad‘ steht der 25-Jährige ganz oben auf der Liste beim RSC Anderlecht, der auf der Suche nach einem neuen Ersatztorwart ist. Während die ‚WAZ‘ bestätigt, dass es zwischen Heekeren und Anderlecht Kontakt gegeben hat, ein Wechsel aber aktuell nicht bevorsteht, sind die Gespräche Sacha Tavolieri zufolge schon weit fortgeschritten und die Einigung über die Vertragsdetails erzielt worden.

Laut dem Transferjournalisten finalisieren die Belgier nun die letzten Details mit Schalke. Heekerens Vertrag bei S04 läuft im Sommer aus, daher fließt nach Informationen von Tavolieri nur eine sehr geringe Ablöse. 2022 hatte sich der 1,96 Meter große Schlussmann den Königsblauen angeschlossen, seit geraumer Zeit hat er aber nur noch die Rolle als Nummer zwei hinter Loris Karius (32) inne. In Belgien sammelte Heekeren bereits in der Rückrunde der Saison 2023/24 Erfahrung beim Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen.