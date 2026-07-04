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Offiziell 2. Bundesliga

Hertha-Abgang: Transfercoup um Brooks

von David Hamza
3 min.
John Brooks fasst sich an den Kopf @Maxppp

Innenverteidiger John Anthony Brooks (33) wechselt nach seinem Abschied von Hertha BSC in die Regionalliga Nordost. Die VSG Altglienicke nimmt den Innenverteidiger unter Vertrag. Der Viertligist aus Berlin stattet Brooks mit einem Vertrag bis 2028 aus. Für die Hertha kam er in der abgelaufenen Saison verletzungsbedingt nur zu einem Kurzeinsatz.

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Der ehemalige US-Nationalspieler (45 Länderspiele) erklärt: „Ich bin in Berlin geboren, hier hat für mich alles angefangen, und hier wollte ich bleiben. […] Die letzte Zeit war nicht die einfachste meiner Karriere, aber genau deshalb weiß ich heute umso klarer, warum ich Fußball spiele: wegen der Freude am Spiel. Und die habe ich hier vom ersten Moment an gespürt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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