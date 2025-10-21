Menü Suche
Kovac begründet Bellingham-Nominierung

von Remo Schatz - Quelle: DAZN
Felix Nmecha und Jobe Bellingham @Maxppp
Kopenhagen 2-4 BVB

Für Niko Kovac war die Nominierung von Jobe Bellingham für das heutige Spiel gegen den FC Kopenhagen auch eine Reaktion auf die Kritik an dem Engländer. Bei ‚DAZN‘ berichtete der BVB-Trainer aus einem Gespräch im Anschluss an die 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern: „Er kam nach dem Spiel zu mir und sagte: ‚Das ist mein Ding.‘ Ich habe gesagt: ‚Nein. Du stehst da genau auf der richtigen Position. Da musst du als Sechser stehen.‘ Ich habe ihm gesagt: ‚Du spielst heute, weil du das kannst und weil ich das vollste Vertrauen in dich habe.‘“

Bellingham machte im Spitzenspiel am vergangenen Samstag in München eine unglückliche Figur, als er einen Ball vor der Torlinie klären wollte, dabei aber Michael Olise übersah, dessen eingegrätschter Block im Tor landete. Am heutigen Champions League-Abend steht der 20-Jährige von Beginn an auf dem Feld und legte den 1:0-Führungstreffer von Felix Nmecha auf.

