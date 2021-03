Verlängerung bei Sevilla: Carlos führt Gespräche

Diego Carlos kann sich eine Vertragsverlängerung beim FC Sevilla gut vorstellen. Im Interview mit der ‚as‘ sagt der brasilianische Innenverteidiger: „Sevilla ist mein Zuhause, ich bin sehr glücklich hier. Es stimmt, dass ich mit Monchi (Sportdirektor beim FC Sevilla, Anm. d. Red.) Gespräche führe. Mal sehen, wie es weitergeht und ob wir uns einigen können.“

Auch zu seinem Partner in der Innenverteidigung, Jules Koundé (22), bezieht der 28-Jährige Stellung: „Viele Klubs sind an ihm interessiert. Er wird immer besser, selbstbewusster und erfahrener. Ich weiß nicht, wo seine Zukunft liegt.“ Das kongeniale Duo in Sevillas Abwehrzentrale hat sich mit reihenweise starken Auftritten in die Notizbücher internationaler Topklubs gespielt. Während Carlos beim FC Bayern gehandelt wurde, sollen Real Madrid, der FC Barcelona und Paris St. Germain Interesse an Koundé bekunden.