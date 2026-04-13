Achtung BVB: Topklubs jagen Inácio

In Samuele Inácio wächst bei Borussia Dortmund ein echtes Toptalent heran. Der 18-Jährige durfte vor wenigen Wochen beim Topspiel gegen den FC Bayern München (2:3) in der Schlussphase erstmals für die Schwarz-Gelben in der Bundesliga auflaufen und wurde so für seinen Trainingsfleiß und die starke Entwicklung in dieser Saison belohnt. Gegen Bayer Leverkusen (0:1) durfte sich der Angreifer am Samstag dann fast eine halbe Stunde lang beweisen.

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Vereinsintern wird dem italienischen U19-Nationalspieler eine große Zukunft prognostiziert. Das Juwel bleibt jedoch natürlich nicht unbeobachtet. Wie Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtet, haben zwei europäische Schwergewichte den BVB-Profi ins Visier genommen. Demnach hat Inácio die Aufmerksamkeit von Paris St. Germain und dem FC Barcelona auf sich gezogen. Beide Klubs haben den Rechtsfuß am Wochenende gegen Leverkusen im Stadion beobachten lassen.

Bereits beim 1:1-Unentschieden zwischen den U19-Teams von Italien und der Türkei Ende März, bei dem Inácio zur zwischenzeitlichen Führung für die Squadra Azzurra getroffen hatte, saßen laut Di Marzio Scouts der beiden Topklubs auf der Tribüne. Inácios derzeitiger Vertrag beim BVB läuft nur noch bis zum Ende der kommenden Saison.