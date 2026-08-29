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Bundesliga

Finale Gespräche: Ademi in die Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Faton Ademi für Aachen im Einsatz @Maxppp

Die SpVgg Greuther Fürth sichert sich voraussichtlich die Dienste von Faton Ademi. Laut ‚Sky‘ befinden sich die Gespräche zwischen dem Kleeblatt und Alemannia Aachen in der finalen Phase. Doch auch die SV Elversberg habe inzwischen Gespräche aufgenommen und könnte den Transfer noch hijacken.

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Ademi wurde von mehreren Zweitligisten umworben. Der 20-Jährige steht in Aachen noch bis 2027 unter Vertrag und hat beim Drittligisten eine herausragende Entwicklung genommen. In der vergangenen Saison war der zentrale Mittelfeldspieler Leistungsträger beim Team von Mersad Selimbegovic.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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