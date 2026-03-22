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FT-Kurve Bundesliga

Der FC sollte Kwasniok vertrauen

von Lukas Hörster
Lukas Kwasniok schreit auf das Spielfeld @Maxppp
Köln 3-3 M'gladbach

Geht es nach den FT-Usern, sollte der 1. FC Köln an Trainer Lukas Kwasniok festhalten. In einer Blitz-Umfrage am Sonntagmorgen votierten 61 Prozent der 504 Teilnehmenden für einen Verbleib des Trainers. In diesen Stunden tagt die Führungsriege des FC und wird über Kwasnioks Zukunft entscheiden. Gemeinhin wird mit der Entlassung des Coaches gerechnet.

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Sollte der 1. FC Köln seinen Trainer Lukas Kwasniok entlassen?
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Das 3:3 nach zweimaligen Rückstand gegen Borussia Mönchengladbach am gestrigen Samstag war „zu wenig“, wie Sportchef Thomas Kessler anschließend einordnete. Als Nachfolger werden Co-Trainer René Wagner, U19-Coach Stefan Ruthenbeck, Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel sowie Dino Toppmöller ab Sommer gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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