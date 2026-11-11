Bei der Weltmeisterschaft 2026 wurden Spieler mit Rot vom Platz gestellt, wenn sie ihren Mund abdeckten, um mit Gegenspielern zu reden. Zurückzuführen war diese neue Regel auf Gianluca Prestianni. Der Argentinier hatte beim Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid die Hand vor den Mund gehalten und mutmaßlich Vinicius Junior beleidigt. Rassismus stand im Raum, im Nachgang wurde der 20-Jährige aber wegen homophober Äußerungen für sechs Spiele – drei davon auf Bewährung – von der Champions League ausgeschlossen.

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In der neuen Saison sorgt Prestianni jetzt für sportliche Schlagzeilen. Nach 20 Pflichtspielen steht der Rechtsaußen, der auch auf dem linken Flügel agieren kann, bei zwölf Toren und sechs Vorlagen. Seine starken Leistungen rufen Interessenten auf den Plan. Das berichtet zumindest der TV-Journalist Pedro Sousa in der portugiesischen Sendung ‚Record na Hora‘: „Ich gehe davon aus, dass PSG Benfica im Januar kontaktieren wird. Der FC Bayern hat den Spieler im Blick.“

Sousa prognostiziert, dass Prestianni bis zu 100 Millionen Euro einbringen könnte. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2029 an Benfica gebunden, inzwischen ist er auch wieder Bestandteil der argentinischen Nationalmannschaft. Bei den Bayern, die einen neuen Flügelspieler suchen, würde der Youngster zwar ins Profil passen. Der deutsche Rekordmeister ist aber wohl kaum bereit, so viel Geld für den gesuchten Backup von Luis Díaz (29) auf den Tisch zu legen.