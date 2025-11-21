Menü Suche
Röhl muss mehrere Wochen pausieren

von Daniel del Federico
Merlin Röhl für Everton im Einsatz @Maxppp

Merlin Röhl (23) wird dem FC Everton in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie David Moyes auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Manchester United (Montag, 21 Uhr) bestätigte, fällt der deutsche Mittelfeldspieler aufgrund einer Hernienoperation vorerst aus. „Hoffentlich ist er bis Dezember wieder fit und einsatzbereit“, so Moyes.

Röhl war im Sommer vom SC Freiburg per Leihe mit Kaufpflicht über 25 Millionen Euro auf die Insel gewechselt, kam aber aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme erst zu vier Pflichtspieleinsätzen.

