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Bundesliga

FC Bayern: Kompany fehlt wochenlang

Am gestrigen Freitag brach Vincent Kompany am Trainingszentrum des FC Bayern zusammen. Mittlerweile befindet sich der Coach in stabilem Zustand und ärztlicher Obhut. Jetzt gibt es neue Informationen.

von Lukas Hörster
1 min.
Vincent Kompany ist wetterfest eingepackt @Maxppp

Der FC Bayern wird die kommenden Spiele ohne seinen Cheftrainer Vincent Kompany bestreiten. Sportvorstand Max Eberl sagte auf der heutigen Pressekonferenz zur Ausfallzeit: „Wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden. Das ist uns allen klar.“ Kompany soll die nötige Zeit zur Erholung erhalten.

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Kompany war am gestrigen Freitag auf dem Trainingsgelände der Bayern zusammengebrochen. In den Tagen zuvor hatte ihn ein Virus-Infekt geschwächt. Eberl zum Stand der Dinge: „Die Untersuchungen haben ein Stück weit Ergebnisse gebracht. Das bedarf noch weiterer Untersuchungen, um richtig zu wissen, was es ist. Und dann einzuleiten, wie man es behandelt.“

Danks und Co. übernehmen

In die Bresche springt Kompanys Trainerteam um Aaron Danks und René Maric. Schon am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) gastieren die Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg.

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Danks bestätigte, dass er Kontakt zu Kompany hatte, jedoch lediglich, um ihm alles Gute zu wünschen. Sportliche Themen wolle er vorerst möglichst selten mit seinem Chef besprechen, damit dieser sich auf seine Genesung und Familie konzentrieren könne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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