FC Bayern: Kompany fehlt wochenlang

Der FC Bayern wird die kommenden Spiele ohne seinen Cheftrainer Vincent Kompany bestreiten. Sportvorstand Max Eberl sagte auf der heutigen Pressekonferenz zur Ausfallzeit: „Wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden. Das ist uns allen klar.“ Kompany soll die nötige Zeit zur Erholung erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kompany war am gestrigen Freitag auf dem Trainingsgelände der Bayern zusammengebrochen. In den Tagen zuvor hatte ihn ein Virus-Infekt geschwächt. Eberl zum Stand der Dinge: „Die Untersuchungen haben ein Stück weit Ergebnisse gebracht. Das bedarf noch weiterer Untersuchungen, um richtig zu wissen, was es ist. Und dann einzuleiten, wie man es behandelt.“

1️⃣ | 𝗪𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆? Unter der Anzeige geht's weiter October 24, 2026

Danks und Co. übernehmen

In die Bresche springt Kompanys Trainerteam um Aaron Danks und René Maric. Schon am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) gastieren die Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Danks bestätigte, dass er Kontakt zu Kompany hatte, jedoch lediglich, um ihm alles Gute zu wünschen. Sportliche Themen wolle er vorerst möglichst selten mit seinem Chef besprechen, damit dieser sich auf seine Genesung und Familie konzentrieren könne.