FC Bayern: Kompany fehlt wochenlang
Am gestrigen Freitag brach Vincent Kompany am Trainingszentrum des FC Bayern zusammen. Mittlerweile befindet sich der Coach in stabilem Zustand und ärztlicher Obhut. Jetzt gibt es neue Informationen.
Der FC Bayern wird die kommenden Spiele ohne seinen Cheftrainer Vincent Kompany bestreiten. Sportvorstand Max Eberl sagte auf der heutigen Pressekonferenz zur Ausfallzeit: „Wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden. Das ist uns allen klar.“ Kompany soll die nötige Zeit zur Erholung erhalten.
Kompany war am gestrigen Freitag auf dem Trainingsgelände der Bayern zusammengebrochen. In den Tagen zuvor hatte ihn ein Virus-Infekt geschwächt. Eberl zum Stand der Dinge: „Die Untersuchungen haben ein Stück weit Ergebnisse gebracht. Das bedarf noch weiterer Untersuchungen, um richtig zu wissen, was es ist. Und dann einzuleiten, wie man es behandelt.“
1️⃣ | 𝗪𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆?Unter der Anzeige geht's weiter🗣️ Max Eberl: „Die gute Nachricht ist: Er ist stabil. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen, auch mit seiner Frau. Das war für uns alle kein schöner Moment, er ist gestern auf dem Platz zusammengebrochen und wird noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, bis alles geprüft und gecheckt ist. Das zeigt mal wieder, dass die Gesundheit das Wichtigste im Leben ist - nicht der Fußball. Daher gehen die besten Genesungswünsche von uns allen an ihn, wir als FC Bayern stehen zusammen. Das Wichtigste ist, dass die Ursache gefunden wird und er wieder fit wird. Dass er erst, wenn er fit ist, wieder zurückkommt.“— FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2026
Danks und Co. übernehmen
In die Bresche springt Kompanys Trainerteam um Aaron Danks und René Maric. Schon am morgigen Sonntag (17:30 Uhr) gastieren die Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg.
Danks bestätigte, dass er Kontakt zu Kompany hatte, jedoch lediglich, um ihm alles Gute zu wünschen. Sportliche Themen wolle er vorerst möglichst selten mit seinem Chef besprechen, damit dieser sich auf seine Genesung und Familie konzentrieren könne.
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