44 Millionen: Touré-Interessenten sickern durch

Derzeit weilt Bazoumana Touré beim Afrika-Cup. Davor absolvierte er für die TSG Hoffenheim eine starke Hinrunde, fast immer stand der schnelle Flügelspieler in der Startelf. Mit zwei Toren und fünf Vorlagen in 14 Bundesligaspielen zahlte er das Vertrauen zurück. Die Leistungen haben Aufmerksamkeit erregt, insbesondere ein Duo aus England hat es auf Touré abgesehen.

Wie einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zu entnehmen ist, führen Manchester United und der FC Arsenal eine Reihe von Interessenten an. Ein Sommertransfer hält das Portal dabei für deutlich realistischer, da Hoffenheim den Ivorer mitten in der Saison nicht verkaufen will. Der Januar soll daher für den Kontaktaufbau mit der Spielerseite genutzt werden.

Die TSG sieht in dem Linksfuß eine Goldgrube. Die Red Devils und die Gunners müssten tief in die Tasche greifen, um Touré auf die Insel lotsen zu können. Mit einer Preisvorstellung von mindestens 44 Millionen Euro soll der 19-Jährige zum neuen Rekordverkauf der Sinsheimer avancieren. Bislang hält diesen Titel Joelinton (29), den es 2019 für 43,5 Millionen Euro zu Newcastle United zog.