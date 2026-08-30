Wechsel-Kehrtwende: Harder schon auf dem Weg

Es gibt einen unerwarteten Sieger im Poker um Conrad Harder (21). Der Mittelstürmer von RB Leipzig macht sich heute auf den Weg nach Frankreich, um einen Wechsel zu Racing Straßburg zu finalisieren, berichtet das dänische ‚Tipsbladet‘. Die Rede ist von einer Leihe bis zum Saisonende.

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Harder, erst im vergangenen Jahr für 24 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu RB gewechselt, wurde in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht, darunter der FC Sevilla, Lazio Rom, Leeds United und Galatasaray. Der Zuschlag geht nun an Straßburg.