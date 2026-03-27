Fünf Kandidaten für das Griezmann-Erbe

Ferran Torres (26/FC Barcelona)

Die Zukunft des Spaniers in Katalonien ist ungewiss. Ein möglicher Abschied ist eng mit den Personalien Robert Lewandowski (37) und Marcus Rashford (28) verknüpft. Für den Fall, dass Torres gehen darf, stünde Atlético laut Transferexperte Matteo Moretto als dankbarer Abnehmer bereit. Sportdirektor Mateu Alemany sei großer Befürworter des Stürmers, der bei Barça noch bis 2027 unter Vertrag steht.

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Mohammed Kudus (25/Tottenham Hotspur)

Der Linksfuß war erst im vergangenen Jahr für fast 64 Millionen Euro zu den Spurs gewechselt, könnte im Sommer aber angesichts der prekären Lage des Vereins eine Luftveränderung anstreben. Aktuell kämpfen die Londoner gegen den Abstieg, Kudus kann aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mithelfen. Berichten zufolge könnten die Rojiblancos dem ghanaischen Nationalspieler, dessen Arbeitspapier bis 2031 läuft, einen Ausweg bieten.

Bernardo Silva (31/Manchester City)

Es deutet alles darauf hin, dass der filigrane Techniker die Skyblues am Saisonende verlässt. Interessenten gibt es mit Juventus Turin, Benfica Lissabon sowie Klubs aus Saudi-Arabien und den USA zuhauf. Auch Atlético wittert offenbar ein Schnäppchen. Silva könnte die Griezmann-Lücke mit seiner Kreativität füllen. Eine langfristige Lösung ist der Portugiese angesichts seines Alters aber nicht.

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Kang-in Lee (25/Paris St. Germain)

Im Pariser Starensemble fliegt der feine Linksfuß unter dem Radar. Lee besticht durch seine Kreativität und seine technischen Fertigkeiten. Qualitäten, die sich mit denen von Griezmann decken, weshalb der Südkoreaner auf Atléticos Wunschliste steht. Bei PSG steht der Südkoreaner noch bis 2028 unter Vertrag.

Mason Greenwood (24/Olympique Marseille)

In Marseille, wo sein Kontrakt bis 2028 Gültigkeit besitzt, hat der Engländer zurück zu alter Form gefunden. Greenwoods Leistungen rufen zahlreiche Topklubs auf den Plan. Auch bei den Madrilenen steht der abschlussstarke Linksfuß im Fokus. Als mögliche Ablöse stehen 50 Millionen Euro im Raum, mit denen Greenwood zu den kostspieligeren Optionen für das Griezmann-Erbe gehört.