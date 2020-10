Vereinslos: Mit diesen Stars können die Bundesligisten noch nachbessern

Mario Götze

Das heißeste Eisen unter den vertragslosen Bundesliga-Gesichtern. Der aktuell einzige Klub, der ernsthaft mit Götze in Verbindung gebracht wird, ist Hertha BSC. Und auch die Alte Dame selbst hat bereits eingeräumt, dass sie den 28-Jährigen auf der Agenda hat. Stimmen Fitness und Gehaltsvorstellung, könnte Götze in der Hauptstadt landen.

Kevin Stöger

Der Österreicher ist ein hervorragender, Bundesliga-erprobter Fußballer. Von der Verletzungsanfälligkeit mal abgesehen gibt es also keinen seriösen Grund, warum Stöger nicht zeitnah einen neuen Klub finden sollte. Der 27-Jährige dürfte nicht nur in der Bundesliga einen Markt haben – wenngleich ein Verbleib im deutschen Oberhaus natürlich naheliegend wäre.

Shinji Kagawa

Der einstige Liebling der BVB-Fans könnte nach seiner Vertragsauflösung bei Real Saragossa noch einmal auf den deutschen Markt kommen. Für Kagawa spricht seine Bundesliga-Erfahrung und die unbestrittene technische Finesse. Wenn er sich in Form bringt, könnte der 31-jährige Japaner nach wie vor eine Hilfe darstellen.

Raffael

Noch etwas schwerer als Kagawa hat es Raffael – wie der Japaner ein technisch hochversierter Spieler, absolut unkompliziert, aber mit 35 auch nochmal vier Jahre älter. Man würde es dem sympathischen Brasilianer gönnen, dass er noch einmal Bundesliga-Luft schnuppern darf.

Alen Halilovic

Der nächste technisch beschlagene Kicker, der verfügbar wäre. Ob Halilovic einen Markt hat, ist jedoch eine ganz andere Frage. Das Problem: Nach zahlreichen glücklosen Intermezzi hat der 24-jährige Kroate den Ruf eines Schwer-Vermittelbaren. Ob ein Bundesligist dieses Wagnis eingehen würde?

Mario Mandzukic

Auch Halilovics Landsmann ist keiner von der einfachen Sorte. Zudem dürfte Mandzukic in viereinhalb Jahren bei Juve und einigen Monaten in Katar nicht gerade am Hungertuch genagt haben. In der richtigen Form dürfte der 34-Jährige Ex-Bayern-Stürmer aber immer noch für Tore gut sein. Momentan steuert vieles auf einen Wechsel nach Russland hin.

Daniel Schwaab

Nach sechs Offensivkräften mal ein Verteidiger: Schwaab blickt auf reichlich Bundesliga-Erfahrung zurück, kann defensiv alles spielen und gilt als charakterlich einwandfrei. Bei der PSV Eindhoven hat der 32-Jährige noch 2019/20 eine gute Rolle gespielt. Mindestens eine Option bei personellen Engpässen.

Fabian Johnson

Bundesliga-erfahren, defensiv wie offensiv einsetzbar und immer noch flink auf den Beinen. Auch Johnson kann einem potenziellen Arbeitgeber noch einige Argumente vorlegen. Es wäre verwunderlich, sollte sich nicht der eine oder andere deutsche Klub mit dem 32-jährige Außenbahnspieler auseinandersetzen.

Weitere vertragslose Spieler