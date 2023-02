„Planet Mbappé“ | Barça „belebt“ Real

Barça lässt Real hoffen

Der FC Barcelona hat im Kampf um die spanische Meisterschaft wichtige Punkte liegen lassen. Nach der 0:1-Niederlage des Tabellenführers gegen Abstiegskandidat UD Almería beträgt der Vorsprung auf den Verfolger Real Madrid nur noch sieben Punkte. Am Morgen danach dominiert die Katalanen-Pleite die Schlagzeilen. „Barça gerät in Panik“, titelt die ‚Marca‘. „Barça haucht Real Madrid wieder Leben ein“, eröffnet die ‚Sport‘ den Kampf um Spaniens Ligakrone. Auch die ‚as‘ sieht die Meisterschaft der Blaugrana längst nicht in trockenen Tüchern und schreibt dramatisch: „La Liga brennt“.

Mbappé knackt PSG-Rekord

Obwohl Lionel Messi (35) beim gestrigen 3:0-Auswärtserfolg von Paris St. Germain über Olympique Marseille sein 700. Tor im Vereinsfußball schoss, spricht ganz Frankreich nur von Kylian Mbappé. Der Angreifer kommt nach seinem Doppelpack im Vélodrome nun auf 200 Tore für PSG, niemand traf häufiger für den Nobelklub. Der erst 24-jährige Mbappé zog damit mit dem bisherigen Rekordhalter Edinson Cavani (36) gleich. „Planet Mbappé“, titelt die ‚L’Équipe‘ vor einem großen Jubelbild des Vizeweltmeisters. Von Messi ist auf der Frontseite keine Rede, dem siebenfachen Weltfußballer widmet die Zeitung nur einen kleinen Artikel. Der ortsansässige ‚Le Parisien‘ hält es derweil poetischer: „Mbappé löscht Marseille aus und beflügelt Paris“.

Ten Hag tanzt sich zum Pokal

Erik ten Hag hat mit Manchester United den EFL Cup gewonnen. Im Finale besiegte man Newcastle United mit 2:0 – für United der erste Titel seit 2017. „Der erste Tanz“, heißt es dazu vom ‚Daily Mirror‘. Eine Anspielung auf den Siegestanz des Niederländers mit Angreifer Antony (23) und Verteidiger Lisandro Martínez (25). Der ‚Daily Express‘ greift ebenfalls jene Szene auf und schreibt: „Lord des Tanzes – Ten Hag im Freudentaumel, während die Reds dem langen Warten ein Ende setzen.“