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2. Bundesliga

Gnakas Magdeburg-Abschied besiegelt

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Silas Gnaka im Einsatz für Magdeburg @Maxppp

Das Kapitel 1. FC Magdeburg ist für Silas Gnaka endgültig beendet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zieht der ivorische Mittelfeldspieler weiter nach Belarus. Der dortige Erstliga-Tabellenzweite ML Vitebsk sichert sich die Dienste des 27-Jährigen.

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Gnaka stand seit 2022 an der Elbe unter Vertrag. In der vergangenen Saison gehörte er zum Stammpersonal und kam auf 30 Einsätze. Ende Juni ist der Vertrag in Magdeburg ausgelaufen, eine Ablöse wird entsprechend nicht fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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