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Bundesliga

Wirtz, Undav & Co: Die schlechtesten Schützen Europas

Europaweit hinken einige Klubs ihren Erwartungen deutlich hinterher. Viele von ihnen zeichnen sich vor allem durch überraschend schlechte Chancenverwertung ihrer Offensivspieler aus. Unter den größten Versagern vorm gegnerischen Tor tauchen mehrere Bundesligastars auf.

von Martin Schmitz - Quelle: sportingpedia.com
1 min.
Die Torversager der Saison @Maxppp

Meist wird nur von den gefährlichsten Torjägern der europäischen Top5-Ligen berichtet. Interessant ist jedoch auch ein Blick auf die Spieler, die die meisten Schüsse abgeben, ohne dabei zu treffen. Einige bekannte Namen haben in der bisherigen Saison erschreckend wenig Zielwasser getrunken.

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Die übermäßige Kritik an Florian Wirtz kann hierzulande kaum jemand so richtig verstehen. In dutzenden Highlight-Clips ist klar zu sehen, wie viele gute Chancen der ehemalige Bayer-Profi seinen Mitspielern auflegt. Was die Fans des FC Liverpool womöglich jedoch zur Verzweiflung treibt, ist die Anzahl der vergeblichen eigenen Abschlüsse des 23-Jährigen.

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In der Liste der Spieler mit den meisten Torschüssen ohne Ligatreffer, die auf einer Auswertung von ‚Sportingpedia.com‘ beruht, liegt Wirtz auf einem geteilten sechsten Platz. Satte 19 Mal feuerte der Edeltechniker auf das gegnerische Gehäuse und konnte trotzdem keinen eigenen Treffer bejubeln. Ebenso oft scheiterte Fisnik Asllani (24/TSG Hoffenheim).

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Auf Platz zehn liegen unter anderem Afonso Moreira (21/Bayer Leverkusen) und Arijon Ibrahimovic (20/FC Augsburg) mit jeweils 18 Schüssen. Auch Deniz Undav (30/VfB Stuttgart) findet in der Bundesliga noch nicht zu seiner gewohnten Abschlussstärke. 16 erfolglose Versuche bedeuten Platz 15 im Ranking für den Vize-Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit.

Klarer Anführer der Liste ist Antony (26) von Real Betis, der nach seinen unglücklichen Jahren bei Manchester United in der vergangenen Saison bei den Andalusiern groß aufgespielt und regelmäßig getroffen hat. In dieser Saison ist von der Zielgenauigkeit jedoch nichts mehr übrig. Satte 34 Schüsse feuerte der Brasilianer in Richtung Tor, keiner fand den Weg ins Netz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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