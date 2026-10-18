Auf der Suche nach jungen Spielern mit großem Potenzial ist der FC Arsenal auf einen jungen Mittelfeldmann aus Schweden gestoßen. ‚Teamtalk‘ berichtet vom Interesse der Gunners an Oliver Mansson (17), aktuell in Diensten von IFK Göteborg.

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Der Achter, der bereits Stammspieler in Schwedens erster Liga ist, hat außerdem den FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Nottingham Forest und den AFC Sunderland auf sich aufmerksam gemacht. Sehr gut möglich, dass schon im Januar der nächste Karriereschritt auf dem Programm steht.