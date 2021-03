Xavi über Löw & Barça: „Das passt“

Mittelfeld-Legende Xavi kann sich Joachim Löw bestens als Trainer des FC Barcelona vorstellen. „Sein Name wurde in der Vergangenheit schon mal mit Barça in Verbindung gebracht. Und klar, da habe ich tatsächlich gedacht, dass er zu Barça passen würde. Das ist doch offensichtlich. Wegen seiner Art, das Spiel zu verstehen. Und wegen seiner Person“, erzählt der 41-Jährige, der mittlerweile in Katar bei Al-Sadd SC als Trainer an der Seitenlinie steht, im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Löw selber kündigte bereits an, dass seine Trainerkarriere nach der EM noch nicht vorbei ist. Zusätzlich ist bekannt, dass der 61-Jährige zurzeit spanisch lernt. Für Xavi bereits Grund genug zum Schwärmen: „Es wäre großartig. Trainer von solchem Rang machen den Wettbewerb nur besser. Es wäre eine positive Nachricht für den spanischen Fußball. Es wäre ein echtes Privileg.“