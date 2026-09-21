Bundesliga
Die Details: Gladbach macht bei Blessin alles klar
Borussia Mönchengladbach kann im Fall von Alexander Blessin zeitnah Vollzug vermelden. Mit dem FC St. Pauli wurden sämtliche Unklarheiten aus der Welt geschafft.
@Maxppp
Alexander Blessin folgt bei Borussia Mönchengladbach auf den kürzlich entlassenen Eugen Polanski. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der designierte neue Cheftrainer am Montagmorgen am Borussia-Park eingetroffen, zeitnah soll er einen Dreijahresvertrag unterschreiben.
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Dementsprechend haben die Fohlen mit dem FC St. Pauli eine Übereinkunft getroffen, um Blessin aus seinem bestehenden Arbeitsverhältnis zu bekommen. Blessin wurde Anfang Juni in Hamburg von seinen Aufgaben entbunden, stand dort aber noch bis 2027 unter Vertrag.
Mit dem Bundesliga-Schlusslicht ist sich der 53-Jährige schon etwas länger einig. Er soll die Borussia nun wieder in die Spur bringen.
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