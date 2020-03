RB: Augustin floppt in Leeds – und könnte trotzdem zur Goldgrube werden

Jean-Kévin Augustin kommt auf keinen grünen Zweig, wird aber womöglich trotzdem der zweitteuerste Verkauf in der Geschichte von RB Leipzig. Die Verantwortlichen seines Leihklubs Leeds United, nach der AS Monaco bereits der zweite in dieser Saison, sollen bereits jetzt die Hoffnung auf einen Durchbruch des Franzosen aufgegeben haben. Klubinterne Quellen äußerten sich entsprechend gegenüber ‚Football Insider‘.

Zunächst fehlte Augustin die Form und nun auch die Fitness. Derzeit muss der Mittelstürmer aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausieren, hat aktuell also keinerlei Chancen auf Eigenwerbung. Er war die ersten beiden Rückrundenspiele außen vor, kam im Februar dann zu drei Kurzeinsätzen und fehlte in den vergangenen drei Partien erneut.

Das Kuriose: Leeds vereinbarte mit RB eine Kaufpflicht im Aufstiegsfall in Höhe von 21 Millionen Euro. Die Engländer rangieren derzeit aussichtsreich auf Platz zwei der Championship, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter West Bromwich Albion. So könnte Augustin den Sachsen trotz aller Probleme einen warmen Geldregen bescheren.