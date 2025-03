Als Kane-Backup: Bayern steigt in Burkardt-Poker ein

Dass der 1. FSV Mainz 05 auf Champions League-Kurs ist, liegt auch an Jonathan Burkardt, der nach 22 Bundesligaspielen bereits 15 Tore auf dem Konto hat. Eine hervorragende Quote, die für Begehrlichkeiten sorgt. Bei Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt steht der Stürmer hoch im Kurs, aus der Premier League soll es ebenfalls Interesse geben. Doch auch im Süden Deutschlands ist man auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden.

Beim FC Bayern München sind die Verantwortlichen nämlich immer noch auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Ligaprimus Burkardt auf der Liste. Demnach haben sich die Münchener bereits Informationen über den Rechtsfuß eingeholt.

In Mainz will man Burkardt aber weiterhin halten. Insbesondere die Teilnahme am europäischen Geschäft soll den Torgaranten zum Bleiben bewegen. Sicher ist aber auch, dass die Verantwortlichen am Main um Vorstand Sport Christian Heidel ein unmoralisches Angebot nur schwer ablehnen können. Burkardts Vertrag in Mainz läuft noch bis 2027.