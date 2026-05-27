Torwartfrage gegen Finnland geklärt

Manuel Neuer (40) wird beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland am Sonntagabend (20:45 Uhr) noch nicht zwischen den Pfosten stehen. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte auf der heutigen Pressekonferenz: „Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag noch nicht spielen wird.“ Dabei handele es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, um kein unnötiges Risiko einzugehen.

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Nagelsmann ergänzte weiter: „Es war unsere Entscheidung, die haben wir ihm mitgeteilt und damit ist er auch völlig d’accord.“ Statt Neuer wird gegen Finnland Oliver Baumann (35) das deutsche Tor hüten. Vor dem nächsten Testspiel gegen die USA am 6. Juni soll es dann ein weiteres Update zur Situation des Routiniers geben.