Daum über Trainer-Comeback und Schalke

Christoph Daum hat ein baldiges Comeback auf der Trainerbank in Aussicht gestellt. Im Interview mit ‚Sport 1‘ sagte der 66-Jährige: „Ich bin noch nicht fertig. Mein Vorteil ist: Ich habe mir die komfortable Situation erarbeitet, dass ich sagen kann: Ich muss nicht mehr müssen.“

Auch über ein mögliches Engagement bei Schalke 04, das Manuel Baum als Cheftrainer installierte, äußerte sich Daum: „Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, ich mag den Menschenschlag. Aber vor allem weiß ich, was Schalke fehlt: Die haben sich von ihrer DNA gelöst, weil sie versuchen, etwas zu spielen und zu sein, was sie nicht sind und was nicht zu Schalke passt.“