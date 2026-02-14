Reis muss bei Samsunspor gehen

Samsunspor trennt sich von seinem deutschen Coach Thomas Reis. Wie der Süper Lig-Klub offiziell mitteilt, wird der 52-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt: „Wir verabschieden uns von unserem Cheftrainer Thomas Reis, der seine Tätigkeit in der Saison 2024/2025 aufgenommen und in seinem ersten Jahr mit unserem Team einen historischen Erfolg erzielt hat, indem er uns auf den dritten Tabellenplatz geführt hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit einigen Wochen befindet sich der Klub jedoch in einer Krise. Nur eines der vergangenen zehn Ligaspiele konnte Reis mit seiner Mannschaft gewinnen. In Folge der 1:3-Niederlage beim Auswärtsspiel gegen Antalyaspor am gestrigen Freitagabend ist Samsunspor auf Tabellenplatz sieben abgerutscht.