Offiziell Süper Lig

Reis muss bei Samsunspor gehen

von Martin Schmitz - Quelle: samsunspor.org.tr
Thomas Reis muss gehen @Maxppp

Samsunspor trennt sich von seinem deutschen Coach Thomas Reis. Wie der Süper Lig-Klub offiziell mitteilt, wird der 52-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt: „Wir verabschieden uns von unserem Cheftrainer Thomas Reis, der seine Tätigkeit in der Saison 2024/2025 aufgenommen und in seinem ersten Jahr mit unserem Team einen historischen Erfolg erzielt hat, indem er uns auf den dritten Tabellenplatz geführt hat.“

Samsunspor 🇹🇷
TEŞEKKÜRLER THOMAS

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.

Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Danke, Reis!
Bei X ansehen

Seit einigen Wochen befindet sich der Klub jedoch in einer Krise. Nur eines der vergangenen zehn Ligaspiele konnte Reis mit seiner Mannschaft gewinnen. In Folge der 1:3-Niederlage beim Auswärtsspiel gegen Antalyaspor am gestrigen Freitagabend ist Samsunspor auf Tabellenplatz sieben abgerutscht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
