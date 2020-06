Bericht: 15 Millionen fehlen Chelsea bei Havertz

Der Transfer von Timo Werner zum FC Chelsea ist so gut wie sicher. Mit Kai Havertz wollen die Blues am liebsten gleich den nächsten deutschen Nationalspieler an die Stamford Bridge lotsen. Im Transferpoker trennen die Londoner und Bayer Leverkusen aber noch etliche Millionen.

Laut einem Bericht des ‚Daily Express‘ ist Chelsea derzeit bereit, umgerechnet rund 84 Millionen Euro für Havertz zu bieten. Da Bayer jedoch 100 Millionen für den 21-Jährigen fordert, wie auch die englische Tageszeitung weiß, wird der Transferpoker wohl noch in einige weitere Runden gehen.

Möglich ist es aber auch, dass Havertz am Ende in Leverkusen bleibt. Passend dazu ließ Geschäftsführer Rudi Völler in der vergangenen Woche verlauten, er sehe Bayer im Transferpoker in einer „guten Position“. Die Hoffnung auf einen Verbleib des wohl größten Talents der Leverkusener Klubgeschichte bleibe bestehen.