Salah erklärt Liverpool-Abgang

Mohamed Salah wird seinen 2027 auslaufenden Vertrag bekanntermaßen nicht erfüllen und den FC Liverpool schon zum Saisonende verlassen. In einem Interview mit ‚Sky Sports‘ erklärt der 33-jährige Superstar die Hintergründe zu seinem bevorstehenden Abgang: „In der letzten Saison war ich noch nicht bereit zu gehen. Aber jetzt, nach allem, was in dieser Saison passiert ist, ist es an der Zeit zu gehen. Natürlich gibt es einige Vorfälle im Hintergrund, von denen die Öffentlichkeit nichts erfährt. Aber nun bin ich damit im Reinen und bereit zu gehen.“

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2017 wechselte Salah für 42 Millionen Euro von der AS Rom zu den Reds, und entpuppte sich als absoluter Glücksgriff. In 440 Pflichtspielen für die Engländer sammelte der ägyptische Rekordtorschütze 379 Torbeteiligungen für den Klub, gewann unter Jürgen Klopp neben der Premier League auch die Champions League. Nach neun Jahren in Liverpool endet im Sommer nun die Zeit des Linksfußes an der Anfield Road.