Besiktas erkundigt sich nach Ince

Besiktas schielt offenbar auf ein Talent in den Reihen von Arminia Bielefeld. Wie der türkische Journalist Yağız Sabuncuoğlu berichtet, erkundigten sich die Istanbuler beim Zweitligisten nach der Situation des Mittelfeldspielers. Zur Reaktion der Bielefelder werden keine Informationen übermittelt.

Erst im Winter zahlte die Arminia eine halbe Million Euro für den talentierten Kicker an Altinordu. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam Ince nur in fünf Bundesliga-Partien zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit wurde der 18-Jährige in allen drei Pflichtspielen der Ostwestfalen eingesetzt.