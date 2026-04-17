Trainer-Überraschung bei Werder Bremen?

Aus seinen neun Pflichtspielen als Werder-Trainer holte Daniel Thioune einen Punkteschnitt von 1,00, fünf Spieltage vor Schluss bangen die auf Platz 15 liegenden Bremer um den Klassenerhalt.

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Im Hintergrund bereitet man sich logischerweise auf alle Szenarien vor, auch auf das eines Trainerwechsels. Der belgische Transferinsider Sacha Tavolieri berichtet, dass Werder Interesse an Wouter Vrancken zeigt.

Der 47-Jährige hatte vor einem Jahr bei der VV St. Truiden angeheuert, nach Platz 14 in der Vorsaison liegt man aktuell auf Rang drei in den Champions‘ Playoff der Jupiler Pro League. Auch der französische Ligue 1-Klub FC Lorient soll Vrancken im Blick haben.

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Der Belgier liebäugelt laut Tavolieri mit dem Schritt ins Ausland, bei einem Angebot zur Vertragsverlängerung wolle sich Vrancken Zeit lassen. Ob die Spur nach Bremen heiß wird, dürfte auch vom Verlauf der Restsaison abhängen.