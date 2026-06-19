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Premier League

Transferschlacht um van de Ven?

von Dominik Schneider - Quelle: De Telegraaf | Fabrizio Romano
1 min.
Micky van de Ven von den Spurs @Maxppp

Um Micky van de Ven könnte es zeitnah zu einem heißen Transferpoker kommen. ‚De Telegraaf‘ berichtet, dass sich der FC Liverpool und der FC Barcelona in Stellung gebracht haben, um den 25-jährigen Niederländer von Tottenham Hotspur zu verpflichten. Gerüchte um van de Ven kursierten bereits in den vergangenen Monaten, der Tageszeitung zufolge wird es jetzt aber tatsächlich konkret. Grund dafür ist, dass die Gespräche über eine Anpassung der Vertragsinhalte zwischen van de Ven und den Spurs nicht voranschreiten.

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Dementsprechend hoffen die Reds und Barça, den Preis für den schnellen Verteidiger drücken zu können. Ob das gelingt, wird sich zeigen, wurden doch zuletzt über 100 Millionen Euro als mögliche Ablöse genannt. Fabrizio Romano verweist darüber hinaus darauf, dass Tottenham van de Ven nicht ziehen lassen will. Trainer Roberto De Zerbi plane mit dem Innenverteidiger und betrachte ihn als zentralen Spieler für sein Projekt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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