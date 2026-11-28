Der belgische Trainer Karel Geraerts hat eine neue Aufgabe gefunden. Der 44-Jährige wird ab sofort in Kasachstan den FC Ordabasy trainieren. Dort hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

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In Deutschland ist Geraerts durch seine Cheftrainerrolle beim FC Schalke bekannt geworden. Zwischen Oktober 2023 und September 2024 trainierte er die Knappen. Bis Mitte Mai dieses Jahres war er als Cheftrainer in Frankreich bei Stade Reims tätig.