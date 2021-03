Rose über Länderspiel-Abstellungen: „Natürlich machen wir uns Gedanken“

Borussia Mönchengladbach wird möglicherweise bei der anstehenden Länderspielpause nicht jeden Nationalspieler abstellen, um eine anschließende Quarantäne für die Spieler zu vermeiden. Trainer Marco Rose sagte auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions League-Achtelfinalrückspiel gegen Manchester City in Budapest (21 Uhr) über entsprechende Gespräche mit Sportdirektor Max Eberl: „Für den Fall, dass unsere Jungs nach Länderspielen in eine ähnliche Situation kommen, glaube ich schon, dass es nur gerechtfertigt ist, wenn sich der Verein vorbehält, dementsprechend zu reagieren und zu intervenieren. Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Und wie werden dann sehen, wie es im Detail aussieht.“

Zuvor kündigte bereits Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl von Roses zukünftigem Arbeitgeber Borussia Dortmund gegenüber dem ‚kicker‘ an, nicht jeden Nationalspieler abstellen zu wollen. Nach dem 26. Spieltag am kommenden Wochenende startet ab dem 24. März die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.