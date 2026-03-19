Real-Star fällt gegen Bayern aus

Real Madrid ereilt eine Hiobsbotschaft. Wie die Königlichen mitteilen, wurde bei Thibaut Courtois eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkelmuskel diagnostiziert. Der 33-jährige Torhüter wird damit für geraume Zeit nicht zur Verfügung stehen.

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Spanische Medien berichten von einer Ausfallzeit von bis zu sechs Wochen. Damit würde der Belgier auch in den Champions League-Viertelfinalspielen gegen den FC Bayern (7. und 15. April) fehlen.