Wintertransfers: Vier heiße Gerüchte aus der Bundesliga

Jackson schon wieder weg?

Nicolas Jackson erzielte zwar am heutigen Samstag sein erstes Bundesligator, kommt beim FC Bayern insgesamt aber nur langsam in Fahrt. Der FC Everton beobachtet die Situation des 24-jährigen Stürmers laut dem ‚Football Insider‘ genau. Trainer David Moyes soll großer Jackson-Fan sein. Das Onlineportal bringt gar einen Winterdeal ins Spiel – dass sich die Bayern mit Blick auf den recht dünn besetzten Sturm darauf einlassen, ist aber doch sehr unwahrscheinlich.

Burkardt zu Milan?

Erst im Winter kam der Stürmer für 20 Millionen Euro von Mainz 05 zu Eintracht Frankfurt. Nach Startschwierigkeiten knipste Burkardt zuletzt am Fließband – und weckt damit unter anderem Interesse in Italien. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge könnte der AC Mailand im Januar einen Vorstoß beim 25-Jährigen wagen. Dass sich die Eintracht offen für einen Verkauf zeigt, darf bezweifelt werden.

Echeverri zurück?

Claudio Echeverri gilt in der argentinischen Heimat als künftiger Topstar. Für Spielpraxis verlieh ihn Manchester City im Sommer zu Bayer Leverkusen. Dort kommt der 19-Jährige aber fast gar nicht zum Zug. Nach Informationen der argentinischen Zeitung ‚Olé‘ erwägt City daher, die Leihe des wendigen Offensivakteurs schon im Winter abzubrechen.

Jeltsch nach Gladbach?

Borussia Mönchengladbach steckt tief im Abstiegskampf und sucht für alle Mannschaftsteile Verstärkung. Für Aufsehen sorgte zu Wochenmitte die Meldung der ‚Bild‘, wonach es die Fohlen auf Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart abgesehen haben. Der 19-jährige Innenverteidiger rotiert dort zwischen Bank und Startelf. Maximal eine sechsmonatige Leihe wäre für Gladbach darstell- und für Stuttgart denkbar.