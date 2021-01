Isco will weg – Real legt Veto ein

Mittelfeldspieler Isco würde Real Madrid am liebsten noch in diesem Winter verlassen. Informationen der ‚as‘ zufolge ändert daran auch der Umstand nichts, dass der spanische Nationalspieler nach dem Abgang von Martin Ödegaard zum FC Arsenal bei den Königlichen für den Rest der Spielzeit wieder eine bessere Perspektive haben könnte. Aktuell befinden sich im Real-Kader insgesamt nur noch fünf Spieler, die für die drei Positionen im zentralen Mittelfeld infrage kommen.

Dass die Blancos den wechselwilligen Isco vor Ende der Transferperiode ziehen lassen, gilt daher als unwahrscheinlich. Bereits im November hatte der 28-Jährige öffentlich seinen Wechselwunsch geäußert. Einem anvisierten Abgang im Winter in Richtung FC Sevilla schob Real-Trainer Zinedine Zidane allerdings persönlich den Riegel vor. In der laufenden Saison kommt Isco in der Liga erst auf drei Startelfeinsätze.