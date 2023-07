Bonucci prüft Optionen: Ausweg Newcastle?

Leonardo Bonucci flirtet offenbar intensiv mit Newcastle United. Zuletzt fand nach Informationen von ‚Calciomercato.com‘ ein Treffen zwischen den Vertretern des 36-jährigen Innenverteidigers und den Offiziellen der Magpies statt. Der englische Erstligist soll nun die Möglichkeit prüfen, den Routinier von Juventus Turin ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Bonucci bei Juve auf dem Abstellgleis steht, sei nicht erst seit der Ankunft des neuen Sportdirektors Cristiano Giuntoli so. Deswegen beschäftigt sich Bonucci auch schon seit geraumer Zeit mit Wechselmöglichkeiten. Nach Saudi-Arabien oder in die USA zieht es den 121-fachen italienischen Nationalspieler noch nicht. Vielmehr sieht sich Bonucci bereit, noch eine letzte große Herausforderung bei einem Topklub anzunehmen, so das Newsportal.

Lese-Tipp

Leicester: Vierkampf um Barnes