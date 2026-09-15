BVB: Gute Nachrichten von Karetsas

Konstantinos Karetsas (18) geht den nächsten Schritt in Richtung Comeback. Nachdem der Spielmacher von Borussia Dortmund am Wochenende noch individuell trainiert hatte, nahm er am heutigen Dienstag nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ in einer Gruppe mit Samuele Inácio (18) und Enzo dos Santos (17) an einer Laufeinheit teil.

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Die Regionalzeitung spekuliert, dass Karetsas am Samstag (18:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart schon wieder in die Startelf zurückkehren könnte. Wegen Kreislaufproblemen setzte der griechische 30-Millionen-Zugang am Wochenende gegen den SC Paderborn (3:0) aus.