25 Millionen: Spur zu García wieder heiß

Seit geraumer Zeit zieht Aleix García die Fäden im Mittelfeld von Bayer Leverkusen. Seit 2024 spielt der inzwischen 28-jährigen Spanier für die Werkself und gehört zu den Leistungsträgern im Team. Dennoch liebäugelt García immer mal wieder mit einer Rückkehr in sein Heimatland. In LaLiga buhlt insbesondere Atlético Madrid intensiv um den Spielmacher.

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Laut ‚as‘ strecken die Rojiblancos auch in der laufenden Transferperiode die Fühler nach García aus. Dem Bericht zufolge wäre der Rechtsfuß trotz eines bis 2029 gültigen Vertrags für 25 Millionen Euro zu haben. Das wären lediglich sieben Millionen mehr als Leverkusen selbst vor zwei Jahren für den Mittelfeldspieler an den FC Girona zahlte.

Eigentlich kann Bayer kaum auf García verzichten. Rund 50 Pflichtspiele absolvierte er in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend. Dabei erzielte der achtfache Nationalspieler sechs Tore und sammelte elf Assists.